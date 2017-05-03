Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Горбатюк: Решение Интерпола по Януковичу будет оспариваться

Среда, 3 мая 2017, 21:30

Решение Интерпола о снятии с розыска экс-президента Виктора Януковича будет обжаловано.

Об этом заявил начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщает пресс-служба ГПУ.

Горбатюк подтвердил, что Комиссией по контролю за файлами Интерпола на сессии в период 27 февраля 3 марта 2017 принято решение об удалении файлов Интерпола по красной карточке розыска, то есть о снятии с международного розыска подозреваемого Виктора Януковича.

Горбатюк сообщил, что информация по этому поводу поступила в правоохранительные органы Украины в конце апреля 2017 года.

"Органы Интерпола предупредили о конфиденциальности предоставленной информации и что она не подлежит разглашению", - отметил Горбатюк.

Однако, по его словам, принятие такого решения мотивировано именно имеющимися недостатками украинского законодательства об избрании меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого.

На сегодняшний день выводы Интерпола обрабатываются, по результатам чего будет принято решение о дальнейших действиях и, в частности, возможном внесении изменений в действующее законодательство.

Горбатюк подчеркнул, что "снятие с международного розыска Януковича произошло не по причинам недостатков следствия или допущенных нарушений следственными органами".

Он также сообщил, что соответствующее решение будет обжаловано.

"По моему мнению, решение прорабатывается, мы должны сделать выводы, как действовать: обжаловать это решение и вносить изменения в законодательство, прислушиваясь к условиям Интерпола", - сказал он.

Как известно, на запрос следователей Генеральной прокуратуры Украины Интерпол объявил бывшего президента Януковича в розыск в уголовном производстве по его подозрению в растрате средств, выделенных на строительство телекоммуникационной линии специальной связи во время приватизации ОАО "Укртелеком"

3-го мая стало известно, что Интерпол снял с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также его сына Александра.

Оксана Коваленк, УП

Темы: ИнтерполЯнуковичГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Интерпол
Пытали и отбирали бизнес: в Молдове и Украине разоблачили международную банду
СБУ поймала в Украине преступника, которого разыскивал Интерпол
Украина направила Австрии ходатайство о выдаче Тупицкого - СМИ
Последние новости
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
Все новости...
Реклама: