Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В решении Совета Европы есть признание российских репрессий в Крыму – МИД

Среда, 3 мая 2017, 22:17

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) в своем решении, принятом 3 мая, признал многочисленные нарушения прав человека в незаконно аннексированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении МИД, поступившем в "Европейскую правду" после появления информации о данном решении.

В дипведомстве отметили, что КМСЕ, осуждая незаконную аннексию, "в очередной раз подчеркнул, что такой акт со стороны Российской Федерации являются нарушением международного права".

"Наряду с такими нарушениями прав человека как ограничение свободы слова и мирных собраний, свободы религии и убеждений, отмечаются репрессии против национальных меньшинств, в частности крымских татар", - говорится в заявлении.

В МИД подтвердили предварительную информацию о том, что КМСЕ требует восстановления деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

"Документ содержит четкое требование к Российской Федерации принять все меры для обеспечения прав человека в Крыму, включая пересмотр судебного запрета Меджлиса.

Одним из центральных положений решения является призыв обеспечить беспрепятственный доступ правозащитных механизмов Совета Европы, в частности ее Комиссара по правам человека, на временно оккупированный полуостров для осуществления мониторинга соблюдения прав человека в соответствии с их мандатом", - говорится в сообщении.

Другие детали о появлении и содержания данного решения - в новости "Совет Европы официально требует восстановить Меджлис и пустить его лидеров в Крым" и в тексте, который "Европейская правда" планирует опубликовать в четверг, 4 мая.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Последние новости
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
Все новости...
Реклама: