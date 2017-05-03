Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главу администрации Януковича Интерпол тоже больше не ищет

Среда, 3 мая 2017, 22:40
Главу администрации Януковича Интерпол тоже больше не ищет

Интерпол снял с международного розыска еще одного чиновника времен Януковича - бывшего секретаря СНБО и главу АП - Андрея Клюева.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

По его словам, решение приняла Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99-й сессии.

Тракало сообщил, что украинское бюро передало полученную информацию, а именно копию решения Комиссии по контролю за файлами Интерпола, Генеральной прокуратуре Украины как органу досудебного расследования.

Как сообщалось, братья Клюевы объявлены в международный розыск.

Бывший глава Администрации президента Андрей Клюев является одним из подозреваемых в деле об избиении участников Евромайдана. По последней информации, он находится в России.

ГПУ подозревает Клюева в незаконном препятствовании проведению митингов с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов.

Сообщение об изменении ранее объявленного подозрения Клюеву было составлено 15 марта 2016 года. Обвинение утверждает, что суть подозрения заключается в незаконных действиях Клюева на должности секретаря СНБО, в исполнении противоправный указаний экс-президента Виктора Януковича по разгону активистов Евромайдана в период с 22 по 29 ноября 2013 года.

28 февраля 2014 года Клюев был объявлен в розыск. СБУ установила, что Клюев находится на территории России.

28 января 2017 года Печерский райсуд Киева отказался разрешить Генеральной прокуратуре начать заочное расследование против экс-секретаря СНБО, экс-главы АП Андрея Клюева.

3-го мая 2017 года стало известно, что Интерпол снял с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также его сына Александра.

Кроме того, стало известно, что с розыска также снят экс-министра энергетики Януковича - Эдуард Ставицкий.

Также Интерпол отказался объявлять в розыск депутата Александра Онищенко.

Оксана Коваленко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: КлюевИнтерпол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Клюев
ВАКС заочно арестовал бывшего первого вице-премьера Клюева
Суд снял арест с имущества, изъятого в доме родителей Клюева
Подозрительные транзакции: в файлах FinCEN фигурируют Клюевы, Фирташ и Коломойский
Последние новости
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
Все новости...
Реклама: