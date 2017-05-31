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Прокуратура объяснила обыски в фирме, которая делала ПО для НАПК

Среда, 31 мая 2017, 00:39

Правоохранители проводят обыски в обществе "Миранда", которое разрабатывало систему электронного декларирования для НАПК, в связи с расследованием об уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

"На основании постановлений суда, прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками ДФС проводит ряд санкционированных обысков в товаристиви" Миранда ", а также по месту жительства бывшего директора и бухгалтера указанного общества, с целью фиксации доказательств, имеющих существенное значение для расследования уголовного производства", - говорится в сообщении.

Обыски проходят в связи с подозрением, что общество "Миранда" вместо создания собственной системы электронного декларирования для НАПК, вывело средства за границу, приобщило посторонних лиц к созданию системы и уклонилось от уплаты налогов в госбюджет почти 1 млн грн.

Указанные следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства, предусмотренного ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины.

При осуществлении досудебного расследования прокуратура установила, что бывший директор указанного общества, получив средства от международных организаций на разработку реестра временно перемещенных лиц и системы электронного декларирования для НАПК, вопреки договорам, через субподрядную организацию, которая имеет признаки фиктивности, перечислил полученные средства на счета общества, которое не является резидентом Украины.

При пересчете указанных средств в государственный бюджет Украины не поступило обязательных платежей и сборов на общую сумму почти 1 млн гривен, подчеркивают в прокуратуре.

При этом следователи выяснили, что переведенные за границу средства были обналичены и использовались не по назначению.

Как известно, общество "Миранда", в соответствии с заключенными договорами, должно было самостоятельно разработать систему электронного декларирования для НАПК, впрочем, как указывают правоохранители, бывший директор общества привлек к этой работе преподавателя и молодых специалистов одного из высших учебных заведений Киева. За сделанную работу, из семи привлеченных молодых специалистов, средства получили лишь два человека.

Экс-директору общества прокуратурой Киевской области сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений. Досудебное расследование продолжается.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что руководитель "Миранды" Юрий Новиков подписал соглашение и поручил выполнение этих работ преподавателю Национального технического университета "Киевский политехнический институт", а также его студентам, что они и сделали. В то же время Новиков решил присвоить средства, выделенные на создание электронного декларирования, и перечислил их через фиктивную фирму на счет в Эстонии.

Темы: прокуратураНАПК
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