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Лето начнется преимущественно ясной и не жаркой погодой

Среда, 31 мая 2017, 15:18

1 июня воздух в Украине остынет на несколько градусов, но будет сухо, за исключением южных и восточных областей.

Такой прогноз обнародовал Украинский гидрометцентр в последний день весны.

Несмотря на дожди, на юге и юго-востоке в четверг сохранится самая теплая в стране температура воздуха – от 24 до 27 градусов.

На остальной части территории ожидается 20-23 градуса днем, в Черниговской области 19-21 градус.

Погода 1 июня
Погода 1 июня

В то же время, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что 1 июня на юге и востоке – местами грозы, в некоторых населенных пунктах – град и сильный ветер.

В пятницу, 2 июня, температура воздуха кардинально не изменится, но всем областям прогнозируют "без осадков".

Прогноз на 2 июня
Прогноз на 2 июня

В выходные начнется потепление, на Троицу прогнозируют восстановление тепла до нынешних отметок. Будет также ясно, только в понедельник, 5 июня, пока ожидаются грозы в западных областях.

Киеву прогнозируют солнце до конца недели, два прохладных дня в начале лета – и опять потепление.

Прогноз для Киева
Прогноз для Киева

По состоянию на 15:00 среды, 31 мая, воздух в столице прогрелся до 27,4 градуса.

Алена Рощенко, УП

Темы: погода
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