Тиллерсон заявил, что доверие между США и Россией отсутствует
Четверг, 4 мая 2017, 00:31
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что пока доверия между Вашингтоном и Москвой практически нет.
Об этом он заявил 3 мая в ходе выступления в Государственном департаменте, передает "Радио Свобода".
Договор по контролю за вооружениями и ситуацию в Украине он назвал сферами, где Россия "не слишком полезной сегодня".
При этом Тиллерсон отметил необходимость восстановления определенного уровня доверия с Россией.
"Нам нужно работать над длинным списком вещей - от наших военных соглашений и ядерных договоренностей - до Украины, Крыма и других мест, где Россия является не слишком полезной. Надеюсь, что мы сможем начать строить новый путь к сотрудничеству. Не знаю, удастся ли это, но мы попробуем", - сказал он.