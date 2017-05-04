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В Сирии погиб еще один российский военнослужащий

Четверг, 4 мая 2017, 01:44

В Сирии погиб еще один российский военнослужащий — контрактник из Братска Богдан Деревицкий. Всего, по официальным данным, за время военной операции в Сирии погибли 32 российских военных.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт администрации города.

Обстоятельства гибели Деревицкого не уточняются. Ему было 24 года. В 2012 году его призвали в армию. После срочной службы в Хабаровске он остался служить там по контракту, а затем поехал в Сирию.

РБК отправил запрос в Министерство обороны России с просьбой прокомментировать информацию о гибели российского военнослужащего.

Накануне стало известно о гибели в Сирии российского военного советника. В Минобороны РФ заявили, что он был убит в результате обстрела подразделения сирийской армии снайпером.

Темы: Сирия
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