В Мариуполе обнаружены два тайника с боеприпасами

В Мариуполе на территории одного из пансионатов на Приморском бульваре группа оперативного реагирования военной комендатуры обнаружила два схрона с боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Из тайников военнослужащие Военной службы правопорядка изъяли пластиковые взрывчатые вещества весом 300 гр., две гранаты РГД-5, тротиловые шашки весом 400 гр. и 200 гр., четыре электродетонатора, шесть капсюль-детонаторов, детонаторы МУВ - 3 и детонаторы МУВ - 2, взрыватели замедленного действия (ППД-1М), семь элементов к УКМЗ, детонирующий шнур, семь упаковок металлических элементов, шнур ЗТП -300 и накольно механизм", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Нацполиции в Донецкой области и минно-взрывная служба ГСЧС.

По данному факту в полицию будет направлено уведомление об уголовном правонарушении по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".