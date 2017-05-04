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Сутки в АТО: 52 обстрела, 9 украинских военных ранены

Четверг, 4 мая 2017, 06:28
Сутки в АТО: 52 обстрела, 9 украинских военных ранены

За минувшие сутки боевики в зоне АТО 52 раза обстреливали позиции украинских сил, в результате чего девять военных ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Донецком направлении из танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики били по опорным пунктам в районе Авдеевки.

Из 82 мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов больших калибров террористы обстреливали позиции ВСУ возле населенного пункта Пески, а опорные пункты возле Луганского – из 120 мм минометов и вооружения БМП.

По украинским силам в Каменке сепаратисты били из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в районе шахты "Бутовка" - из 82 мм минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и пулеметов крупных калибров. Из минометов калибра 82 мм и гранатометов боевики обстреливали позиции вблизи Троицкого и Верхнеторецкого. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия сепаратисты вели огонь по опорным пунктам возле Зайцево. В районе населенного пункта Пески "работали" снайперы.

На Приморском направлении из артиллерии калибра 122 мм, 82 мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики били по силам АТО вблизи Водяного. Из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия бандиты вели огонь по опорным пунктам возле Павлополя.

Из минометов калибра 120 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы обстреливали силы АТО в Гнутово, а из переносной реактивной системы Град "Партизан", минометов калибра 82 мм, вооружения БМП - в Широкино. Из минометов калибра 82 мм сепаратисты били по позициям ВСУ поблизости Красногоровки, а по опорным пунктам в близи Марьинки - из гранатометов и пулеметов. В районе Водяного, Новотроицкого и Новомихайловки активизировались снайперы.

На Луганском направлении из минометов 120 мм калибра боевики обстреливали украинские позиции возле Крымского, а 82 мм минометы, гранатометы и пулеметы больших калибров применяли вблизи Новозвановки и Новоалександровки. Также силы АТО в Новоалександровке сепаратисты обстреляли из вооружения БМП, а в Троицком – из автоматических гранатометов.

Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики вели огонь по позициям возле Станицы Луганской и Лобачева. В районе Новоалександровки активизировались снайперы.

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Темы: АТОДонбасс
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