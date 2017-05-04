Хроника 4 мая. Признание бездипломного Зварыча и роскошь Сухолучья

Найцікавіше: 2003. Росія цінніша за Європу 2005. Міністр юстиції визнав: він не має диплому юриста 2012. Мисливська розкіш Януковича

2003, неділя

– Якщо опозиція не об'єднається на майбутніх президентських виборах, то не виключено, що у другий тур потрапить не Віктор Ющенко, а Петро Симоненко, на боці якого стоятиме адмінресурс. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

– Українців, які впевнені, що пріоритетним напрямком зовнішньої політики України повинні бути відносини з Росією, – більше ніж тих, хто впевнений в необхідності стосунків з країнами ЄС. Про це свідчать результати дослідження Центра Разумкова.

2004, вівторок

В Раді Європи закликають визнати недійсними вибори в Мукачевому та призначити повторні. Конгрес місцевих та регіональних влад РЄ заявив про надзвичайно великий масштаб фальсифікацій та втручання найвищої влади.

Нагадаємо, що виборчком оголосив перемогу на виборах міського голови Мукачевого кандидата Ернеста Нусера, якого підтримувала СДПУ(о), тоді як опозиція впевнена у перемозі з великим відривом кандидата Віктора Балоги.

2005, середа

– "Зваричгейт" продовжується. Міністр юстиції Роман Зварич зізнався: у нього немає диплому Колумбійського університету, і взагалі юридичної освіти. За його словами, він має академічний рівень, який є "еквівалентом магістерського ступеня" або "рівнем вищої освіти", як він сам це визначив.

З 1997 року Зварич вказував у довіднику "Хто є хто в Україні", що отримав ступінь магістра філософії в Колумбійському університеті.

– Екс-керівник Держуправління справами Ігор Бакай оголошений в міждержавний розшук. Бакая підозрюють у перевищенні службових повноважень з тяжкими наслідками.

2006, четвер

– Віце-президент США Дік Чейні звинуватив Росію у шантажі своїх сусідів і гальмуванні демократії через погрози припинити постачання енергоносіїв. "Ніхто не може виправдати акцій, які підривають територіальну цілісність сусіда чи втручаються в демократичні процеси", – заявив Чейні на міжнародній конференції "Спільне бачення сусідства" у Вільнюсі.

– Державна прикордонна служба України вважає за необхідне створити суцільний рів загальною довжиною 400 км у Луганській області на кордоні з Росією. Так прикордонники сподіваються протидіяти контрабанді.

2007, п'ятниця

Прем'єр Віктор Янукович погодився на проведення дострокових парламентських виборів. Про це він заявив після зустрічі з президентом Віктором Ющенко.

Соціалісти, які не потраплять у Раду наступного скликання, назвали це зрадою. В ПР заявили, що тим не менш, і соціалісти, і комуністи хочуть йти на наступні вибори у блоці з "регіоналами". А "Наша Україна" почала домовлятися про створення мегаблоку.

2008, неділя

–Збільшення соціальних видатків урядом Тимошенко призвело до посилення інфляційного тиску в Україні, йдеться в монетарному огляді НБУ.

– 17 керівників країн Центральної та Східної Європи висловилися за прийняття усіх балканських країн та України до ЄС і НАТО. Таким став результат дводенного саміту цих країн.

2009, понеділок

Президент Ющенко стверджує, що в його протистоянні з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко немає нічого особистого, і називає це конфліктом двох ідеологій. "Існує група, яка хоче загнати Україну в минуле", – стверджує Ющенко.

А глава Секретаріату президента Віктор Балога пояснює низький рейтинг Ющенка тим, що його ідеї та починання – родом із майбутнього.

2010, вівторок

Російський прем'єр Володимир Путін вимагає не затягувати з повномасштабною кооперацією Росії й України в атомній енергетиці.

Раніше росіяни заявляли про можливість створення спільного підприємства на базі "Атоменергомашу" і "Турбоатома".

2011, середа

– ВІДЕО ДНЯ: Президент Віктор Янукович показав ветеранам Другої Світової, як треба пити горілку.

– Прем'єр Микола Азаров похвалився, що золотовалютні резерви України досягли історичного максимуму і становлять близько $37 млрд.

2012, п'ятниця

– Українці, які вже чули про розкіш Межигір'я, познайомилися з мисливським будинком президента Януковича у Сухолуччі.

– ГПУ відмовилася порушувати кримінальну справу за фактом побиття Юлії Тимошенко під час її перевезення з колонії до лікувального закладу. Фотографії з синцями на тілі Тимошенко генпрокурор Віктор Пшонка назвав вигадками.

Тим часом вже 12 керівників країн відмовилися їхати на саміт держав Центральної Європи в Ялту.

2013, субота

В ПАРЄ закликають українську владу звільнити екс-прем'єра Юлію Тимошенко. Вони спираються на "позитивний досвід" зі звільнення екс-міністра МВС Юрія Луценка.

2014, неділя

– В Одесі знов неспокійно. Біля будівлі міського відділка МВС зібрався мітинг, у результаті якого проросійські активісти почали трощити двері та вікна відділку. Після цього міліція звільнила 67 активістів, яких затримала 2 травня після заворушень із численними жертвами.

Увечері прихільники єдиної України зібралися та рушили на Куликове поле, де раніше на вході до Будинку профспілок було вивішено великий російський прапор. На флагшток перед будівлею встановили український прапор.

– В Донецьку проросійські активісти штурмували військову прокуратуру, встановили на вході прапор "ДНР" та спалили перед будівлею український прапор та Конституцію.

2015, понеділок

– Споруди Донецького аеропорту, у якому відбувалися запеклі бої, майже повністю зруйновані – це можна побачити на відео, знятому з безпілотника.

– Двоє українських військовослужбовців загинули та п'ятеро дістали поранень за минулу добу в зоні АТО.

– Двоє міліціонерів загинули, ще троє отримали поранення в результаті перестрілки з озброєними грабіжниками у Києві. Підозрюваних затримали.

2016, середа

– Група розслідувачів Bellingcat підтвердила, що ЗРК "Бук", з якого збили малайзійський літак рейсу MH17, належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ВС РФ і не був захоплений сепаратистами в українських військових.

– Вже 327 населених пунктів декомунізували в Україні в рамках закону про декомунізацію.

Рустем Халілов, для УП