Глава ФБР: Россия вновь будет вмешиваться в выборы

Россия остается самой большой угрозой для любой нации на Земле и продолжает влиять на политические процессы в США.

Об этом на слушаниях в Конгрессе США по поводу возможного вмешательства России в американские выборы заявил директор ФБР Джеймс Коми, передает Independent.

"Россия является самой большой угрозой для любой нации на Земле, учитывая ее намерения и мощности", - отметил директор ФБР.

На вопрос республиканца Линдси Грэма, справедливо ли считать, что российские власти продолжают вмешиваться в политическую жизнь США, Коми ответил утвердительно, сообщает CNN.

Глава ФБР не исключает, что Россия снова использовать свое влияние во время предстоящих выборов.

"Один из крупнейших уроков учит тому, что Россия будет делать это снова. Потому что они знают, что это сработало с выборами-2016", - подчеркнул Коми.

Ранее сообщалось, что ФБР планирует создать спецотдел по расследованию влияния РФ на выборы.