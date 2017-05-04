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Генпрокуратура России не выполняет запросы ГПУ – прокурор

Четверг, 4 мая 2017, 12:32

Генпрокуратура России не выполняет запросы, направленные украинской стороной.

Об этом в ходе брифинга в четверг, 4 мая, заявил прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко, отвечая на вопрос УП.

Так, первый запрос относительно допроса экс-президента Виктора Януковича в деле о госизмене был послан в РФ 28 октября 2016 года.

"Мы направляли запросы о міжнародной правовой помощи. Никогда еще Генеральная прокура России не выполнила наши запросы", - отметил он.

"Они отвечают, что выполнение запроса невозможно", - отметил он. Кроме того, прокурор заявил, что обвинению неизвестно точное место проживания Януковича. 

На уточнение, пыталась ли украинская прокуратура допросить других украинских чиновников, которые также скрываются России, Кравченко ответил: "Да, (запросы - ред.) отклонены и не выполнены".

Как известно, в четверг, 4 мая, Оболонский районный суд начал подготовительное заседание по делу о госизмене Януковича.

Суд частично удовлетворил ходатайство защитников Януковича, позволив ему участие по видеосвязи, и перенес подготовительное заседание на 18 мая 10:00.

Роман Кравец, Татьяна Кусок, УП

Темы: Янукович
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