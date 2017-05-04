Украинский военный хотел подорвать себя, чтобы не сдаться в плен – АТО

Штаб АТО уточнил данные относительно погибших 1 мая: с украинской стороны погибли 3 военнослужащих и еще 4 получили ранения.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник.

Он сообщил, что 1 мая после 17 часов группа украинских военных попала под мощный вражеский обстрел в районе поселка Луганское.

"В результате обстрела среди бойцов появились раненые. Во время эвакуации раненого трое погибли. Один подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен", - заявил Мотузяник.

Позже, вечером, в комментарии "Украинкой правде" спикер Минобороны уточнил, что военный не успел взорвать себя, потому что умер от полученных ранее ранений.

Украинская сторона прилагает усилия для возвращения тел.

"1 мая потери украинской армии составили: 3 погибших и 4 ранены, из них 3 погибших и 3 раненых приходятся именно на поселок Луганское", - сказал Мотузяник на брифинге.

Говоря о данных за 4 мая, Мотузяник подтвердил, что за минувшие сутки погибших нет, однако 9 бойцов ранены.

Татьяна Кусок, УП