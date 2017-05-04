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Судьи Конституционного суда просят собраться, чтобы избрать главу

Четверг, 4 мая 2017, 13:05

Четверо судей Конституционного суда инициировали проведение специального пленарного заседания по вопросу избрания председателя суда.

Об этом говорится в их обращении к и.о. председателя Юрия Баулина, которое есть в распоряжении "Украинской правды".

Обращение направили судьи Николай Мельник, Сергей Сас, Игорь Слиденко и Станислав Шевчук.

Необходимость рассмотрения вопроса о выборах нового главы КС инициаторы проведения такого заседания обосновывают тем, что еще 19 марта 2017 закончился трехлетний срок пребывания в должности председателя КС Юрия Баулина.

С тех пор должность председателя КС вакантна.

Согласно регламенту председатель избирается не позднее двухмесячного срока со дня, когда должность главы стала вакантной.

При этом согласно ст. 148 Конституции КС избирает председателя из своего состава на специальном пленарном заседании Суда.

Четверо судей просят определиться с датой заседания до 19 мая. Секретариат КС зарегистрировал просьбу 28 апреля.

Сейчас в КС работают 15 судей, уполномоченных избрать нового главу Конституционного суда.

Как известно, 20 марта Конституционный суд назначил исполняющим обязанности своего председателя бывшего руководителя Юрия Баулина, срок полномочий которого на этой должности истек 18 марта.

Украинская правда

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Темы: судКонституцияКиев
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