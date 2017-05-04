У Луценко объяснили, почему он не пришел в суд над Януковичем
Генеральный прокурор Юрий Луценко не планировал посещать подготовительное заседание Оболонского райсуда по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.
Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
Она отметила, что Луценко говорил о намерении принимать участие в ключевых заседаниях суда.
"Луценко - генеральный прокурор. Он заявлял о возможности принимать участие в ключевых заседаниях. Сегодня - подготовительное заседание суда", - подчеркнула Сарган.
Как известно, в четверг, 4 мая, Оболонский районный суд начал подготовительное заседание по делу о госизмене Януковича.
Суд частично удовлетворил ходатайство защитников Януковича, позволив ему участие по видеосвязи и перенес подготовительное заседание на 18 мая 10 час.
Во время суда защита Януковича обвинила Луценко в вмешательстве в систему автоматизированного распределения дел в Оболонском суде. Также адвокаты возмущались отсутствием генпрокурора на заседании.
Татьяна Кусок, УП