НАБУ заявляет, что будет просить стран-партнеров задержать Онищенко

Национальное антикоррупционное бюро собирается сотрудничать с компетентными органами других стран в контексте розыска и задержания экс-нардепа Александра Онищенко.



Об этом говорится в заявлении НАБУ на официальной странице в Facebook.



"Решение Интерпола об объявлении в розыск народного депутата Александра Онищенко, причастного к организации так называемой "газовой схемы", в результате чего Украина был нанесен ущерб в размере более 3 млрд грн, технически позволило бы быстрее задержать подозреваемого", - отметили в НАБУ.



"Впрочем, отказ в запросе украинской стороны, не запрещает сотрудничество Национального бюро с компетентными органами других стран в контексте розыска, задержания и, в дальнейшем, возможной экстрадиции Александра Онищенко", - добавили в Бюро.





Там заявили, что Украина имеет право обращаться с соответствующим пакетом документов за рубеж по розыску, задержанию и рассмотрения вопроса об экстрадиции разыскиваемого лица, если следствию известно, что она находится на территории этого государства.



"Сейчас Бюро ведется сотрудничество с рядом иностранных партнеров. Обладая информацией о возможном пребывании Александра Онищенко на территории некоторых стран, НАБУ обратилось к ним с соответствующими запросами", - говорится в заявлении.



Как известно, 3 мая стало известно, что Интерпол отказался объявлять в розыск Онищенко, относительно которого НАБУ ведет расследование по газовому делу.



Онищенко на своей странице прокомментировал решение:



"Собственно, ничего другого в любой правовой стране мира ожидать и не приходится. Интерпол не на моей стороне и не против НАБУ или Петра Порошенко. Интерпол просто не занимается политической заказухой".



Украинская правда