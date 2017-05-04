Геращенко: Путин ищет способы для остановки "Нормандского формата"
Российский президент Владимир Путин добивается, чтобы "Нормандский формат" переговоров (Украина, Россия, Германия, Франция) по решению конфликта на Донбассе приостановил свою работу.
Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по конфликту в Донбассе Ирина Геращенко.
По ее словам, для приостановления работы формата он может использовать избирательные процессы в Германии и Франции.
"Германия входит в период выборов, которые состоятся в сентябре. Во Франции в ближайшие месяцы только формироваться новый кабинет новоизбранного президента и им будет не до внешней политики, по крайней мере, не до Донбасса", - написала она.
"Путин все это использует, поэтому "нормандский формат" фактически поставлен на определенную паузу, и это напрямую влияет на минский формат (Украина, Россия, ОБСЕ - ред.) производный от нормандского. Похоже, вопросы, которые мы долго стараемся решать в Минске и которые заблокированы, пока останутся в том же состоянии", - добавила она.
Позже она уточнила, что "Путин и РФ хочет этим (выборами - ред.) воспользоваться и поставить нормандский и производный от него минский процесс на паузу".
"И делает все, чтобы оттянуть выполнение Минских соглашений. И это влияет на решение тех вопросов, которые мы обсуждаем в Минске, и которые остаются заблокированными, В тоже время, стоит поблагодарить наших европейских партнеров за то, что несмотря на все, тема Донбасса остается важной", - написала она.
"РФ ищет любой повод для дискредитации и нивелирования как нормандского формата так и минского процесса. То есть, Путин хотел бы поставить нормандский на паузу. Но и мы, и наши партнеры против этого", - написала Геращенко.
Украинская правда