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Геращенко: Путин ищет способы для остановки "Нормандского формата"

Четверг, 4 мая 2017, 14:16

Российский президент Владимир Путин добивается, чтобы "Нормандский формат" переговоров (Украина, Россия, Германия, Франция) по решению конфликта на Донбассе приостановил свою работу.

Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по конфликту в Донбассе Ирина Геращенко.

По ее словам, для приостановления работы формата он может использовать избирательные процессы в Германии и Франции.

"Германия входит в период выборов, которые состоятся в сентябре. Во Франции в ближайшие месяцы только формироваться новый кабинет новоизбранного президента и им будет не до внешней политики, по крайней мере, не до Донбасса", - написала она.

"Путин все это использует, поэтому "нормандский формат" фактически поставлен на определенную паузу, и это напрямую влияет на минский формат (Украина, Россия, ОБСЕ - ред.) производный от нормандского. Похоже, вопросы, которые мы долго стараемся решать в Минске и которые заблокированы, пока останутся в том же состоянии", - добавила она.

Позже она уточнила, что "Путин и РФ хочет этим (выборами - ред.) воспользоваться и поставить нормандский и производный от него минский процесс на паузу".

"И делает все, чтобы оттянуть выполнение Минских соглашений. И это влияет на решение тех вопросов, которые мы обсуждаем в Минске, и которые остаются заблокированными, В тоже время, стоит поблагодарить наших европейских партнеров за то, что несмотря на все, тема Донбасса остается важной", - написала она.

"РФ ищет любой повод для дискредитации и нивелирования как нормандского формата так и минского процесса. То есть, Путин хотел бы поставить нормандский на паузу. Но и мы, и наши партнеры против этого", - написала Геращенко.

Украинская правда

Темы: ГеращенкоДонбассвиборы
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