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С начала года из зарплат нардепов вычислили 1,7 млн за прогулы

Четверг, 4 мая 2017, 16:06

В 2017 году за прогулы заседаний Верховной Рады из заработной платы народных депутатов вычислили 1,7 млн гривен.

Об этом в четверг сообщает на своей странице в Facebook Комитет избирателей Украины, ссылаясь на ответ аппарата парламента.

Как сообщили в аппарате Рады "вследствие начисления заработной платы только за фактически отработанные дни, за первый квартал 2017 образовалась экономия средств, предусмотренных на выплату заработной платы народным депутатам Украины, в сумме 1748,7 тысяч гривен".

Как пишет КИУ, лишь 10% (41 из 423) депутатов посетили все заседания Рады в 2017 году.

"Остальные нардепы пропустили один или несколько заседаний парламента, соответственно, они не получили часть зарплаты. Отдельные депутаты не появлялись в парламенте в течение месяцев. Так, в январе-феврале пятеро нардепов пропустили все заседания Рады, в марте - восемь, в апреле – семь", - говорится в сообщении.

"В апреле все заседания Рады по данным письменной и электронной регистрации пропустили Дмитрий Ярош, Андрей Белецкий, Петр Сабашук, Евгений Бакулин, Вячеслав Богуслаев, Александр Онищенко, Сергей Клюев", - сообщили в КИУ.

Всего в 2017 году произошло 42 пленарные заседания ВРУ.

Украинская правда

Темы: Верховная Радазарплаты
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