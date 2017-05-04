Боровик: Причин для лишения меня украинского гражданства нет

Экс-советник Саакашвили и депутат Одесского горсовета Александр Боровик заявляет, что лишение его украинского гражданства является незаконным.

Об этом он сказал "Украинской правде" на просьбу прокомментировать указ президента о лишении его гражданства Украины.

"Украинские органы ко мне не обращались, и вопрос моего гражданства никто, кроме немецкого правительства, со мной не обсуждал. Причин для лишения меня украинского гражданства нет - после предоставления мне украинского гражданства я второе гражданство не принимал и на службе у иностранных стран не был", - заявил Боровик.

Он подчеркнул, что пока ему ничего неизвестно о соответствующем указе. "Поэтому если президент действительно что-то подписал, это не конституционно", - убежден Боровик.

Он отметил, что с июня прошлого года находится за границей и не планирует возвращаться в Украину, поскольку имеет информацию о том, что против него готовятся провокации.

"В июне прошлого года когда я был в командировке в Европе, мне сообщили, что СБУ готовит провокацию в одесском аэропорту - какие-то обвинения и подписку о невыезде. Тогда я решил в Украину не возвращаться", - сказал он.

"Я не верю в украинское правосудие и правоохранительным органам - прокуратуре, СБУ - также не верю. Главное, что меня приглашала команда президента в январе 2015 года делать реформы в области экономики. К сожалению, никаких реформ они не делают. Чтобы бороться за реформы мне надо было идти в политику и, будучи там, я должен был сказать: президент, его команда, Народный Фронт - это большая часть экономических проблем в Украине", - отметил Боровик.

На уточнение, является ли он до сих пор депутатом Одесского городского совета, как это указано на сайте мэрии, Боровик ответил, что не признает этот орган.

Как известно, народный депутат Дмитрий Линько опубликовал указ президента о лишении гражданства нардепа Артеменко и депутата Одесского горсовета Александра Боровика.

Татьяна Кусок, УП