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Боевики третьи сутки не выдают тела погибших украинских бойцов - штаб АТО

Четверг, 4 мая 2017, 17:39

В штабе АТО заявляют, что представители ОРЛО затягивают передачу тел погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в сообщении в Facebook пресс-центра штаба АТО.

"Уже со 2 мая, украинская сторона готова в любое время принять тела погибших защитников для дальнейшей их передачи родственникам. Однако уже третьи сутки представители ОРЛО дают обещания и постоянно меняют время передаче тел погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - сообщает штаб.

Как известно, 2 мая в районе Светлодарск дуги погибли трое украинских военных.

Тогда в штабе сообщили, что эвакуировать тела не удалось из-за сильного огневого противодействия противника.

Украинская правда

Темы: АТОДонбасс
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