Боевики третьи сутки не выдают тела погибших украинских бойцов - штаб АТО

В штабе АТО заявляют, что представители ОРЛО затягивают передачу тел погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины.



Об этом говорится в сообщении в Facebook пресс-центра штаба АТО.



"Уже со 2 мая, украинская сторона готова в любое время принять тела погибших защитников для дальнейшей их передачи родственникам. Однако уже третьи сутки представители ОРЛО дают обещания и постоянно меняют время передаче тел погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - сообщает штаб.



Как известно, 2 мая в районе Светлодарск дуги погибли трое украинских военных.



Тогда в штабе сообщили, что эвакуировать тела не удалось из-за сильного огневого противодействия противника.



Украинская правда