Бывшего сотрудника СБУ будут судить за то, что перешел на сторону России

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя начальника Управления Службы безопасности Украины - начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в городе Севастополе.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно информации, в 2014 году подполковник не явился из АР Крым в Центральное управление Службы безопасности Украины для дальнейшего несения службы и перешел на сторону иностранного государства.

Бывший сотрудник СБУ обвиняется в государственной измене и дезертирстве (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 УК Украины). По нему проводилось заочное досудебное расследование.

Обвинительный акт в порядке главы 24-1 УПК Украины направлен в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

Украинская правда