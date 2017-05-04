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Украина ждет решения Панамы по Каськиву

Четверг, 4 мая 2017, 20:58

Украинская сторона в течение 1,5 месяца ожидает решения Панамского суда о возобновлении процедуры экстрадиционной проверки в деле экс-главы Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестпроект) Владислава Каськива.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в эфире "5 канала" в четверг вечером.

"После возобновления такой проверки на протяжении 2-3 месяцев панамские власти обещают нам вынести окончательное решение по этому делу. Каким оно будет, я пока не прогнозирую", - сказал он.

Каськив был объявлен в международный розыск по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог).

8 сентября 2016 года стало известно о получении Генпрокуратурой от Интерпола подтверждения об аресте Каськива в Панаме.

Енин тогда отмечал, что в течение 48 часов после задержания будет проведено судебное слушание, во время которого станет известна процедура выдачи в Украину. В случае добровольного согласия со стороны Каськива данная процедура может занять 30 дней.

12 сентября Панамский суд избрал Каськиву меру пресечения в виде залога $600 тыс., он подал ходатайство о политическом убежище.

В марте текущего года стало известно, что Панама отказала Каськиву в предоставлении статуса политического беженца.

Интерфакс-Украина

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Темы: КаськивГенпрокуратура
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