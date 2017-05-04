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Доктору, который за 900 долларов сделал "белый билет", грозит до 10 лет

Четверг, 4 мая 2017, 21:52

В суд направили обвинительное заключение по подозрению во взяточничестве врача военно-врачебной комиссии Белоцерковского объединенного городского военного комиссариата.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно информации, в течение февраля-марта 2017 года врач требовал и получил взятку в размере 900 долл США за справку о признании непригодным к призыву на срочную военную службу по состоянию здоровья.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

За инкриминируемое деяние обвиняемый может попасть в тюрьму на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратурамедицина
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