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Жителя Чернигова будут судить за антиукраинские посты на "ВКонтакте"

Четверг, 4 мая 2017, 23:38

Житель Чернигова предстанет перед судом за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Следствием установлено, что в декабре прошлого года обвиняемый, находясь по месту своего жительства, в интернет-сети "ВКонтакте" за деньги распространял материалы с призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти и изменению границ территории или государственной границы Украины.

Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд для рассмотрения по существу.

Санкция инкриминируемых статей предусматривает максимальный срок наказания в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Украинская правда

Темы: Черниговинтернет
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