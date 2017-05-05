В Марьинском районе задержаны 5 человек по подозрению в участии в НВФ

В ходе спецоперации в Марьинском районе Донецкой области задержаны 5 человек подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях и установлена личность боевика по кличке "Палач", который пытал проукраинских граждан.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Оперативно-профилактическая спецоперация началась по распоряжению заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина в связи с тем, что накануне в Курахово правоохранители изъяли большой арсенал боевого оружия, который злоумышленники прятали на одной из баз отдыха. Целью полицейских было очистить территорию от взрывоопасных "сюрпризов", диверсионных схронов и лиц, угрожающих безопасности жителей.

За несколько часов полицейские обследовали 24 базы отдыха и детские оздоровительные центры, часть из которых заброшены, 100 лодочных гаражей и 420 дачных участков, только 59 из которых - жилые.

В результате зарегистрировано 5 фактов изъятия оружия, боеприпасов, взрывчатки. Задержаны 5 человек, которые сейчас проверяются на причастность к незаконным вооруженным формированиям. Среди изъятого во время отработки оружия - гранаты РГД-5 и Ф-1, пистолет, дымовая граната, осветительные и сигнальные шашки, патроны. Кроме того, дважды полицейские изымали наркотики.

Правоохранители установили лицо по месту жительства которого изъят арсенал оружия и атрибутика боевиков. Полицейские выяснили, что указанный гражданин является одним из организаторов незаконного референдума в 2014 году на территории Марьинского района и сейчас скрывается в оккупированном Донецке. По предварительной информации, в рядах НВФ "ДНР" он находится в звании "генерал казачьих войск", имеет позывной "Палач" в связи с тем, что пытал проукраински настроенных граждан. По месту его проживания изъяты граната Ф-1, наркотики, устройство для отстрела патронов калибра 5,6 мм в виде авторучки.

По информации пресс-центра штаба АТО, отработка прифронтовых районов проводилась силами областного главка полиции совместно с сотрудниками Марьинского отделения полиции - всего более 100 человек. Также к мероприятиям были привлечены бойцы спецподразделения КОРД, взрывотехники и кинологи со служебными собаками.