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Террористы ИГИЛ используют российские прицелы ночного видения

Пятница, 5 мая 2017, 02:14

Боевики террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" в Сирии используют снайперские винтовки, оснащенные прицелами ночного видения с новейшей электроникой российского производства.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на военных специалистов, которые изучили оружие, захваченное у боевиков в Сирии.

Как рассказал один из военно-технических специалистов, прицелы ночного видения (ПНВ) делятся на поколения от первого до третьего.  Последние экземпляры получили возможность обнаруживать фигуру человека на расстоянии 400 м даже в полной темноте.

Такие прицелы производятся в США и России. Другие страны не могут позволить себе их производство, поскольку оно является дорогостоящим и опасным — в конструкции прицелов используются высокотоксичные химические соединения мышьяка и галлия.

Американские приборы поставляются только армиям дружественных стран с подписанием сертификата конечного потребителя, в котором покупатель гарантирует, что прибор не попадет в руки третьих лиц.

В России в последние годы действуют аналогичные законы, сообщает издание, однако, разобрав оружие боевиков, специалисты обнаружили в ПНВ именно российскую электронику.

"Мы нашли так называемые электронно-оптические преобразователи (ЭОП), произведенные на российских предприятиях",— отметил собеседник издания.

Каким образом они попали в зону боевых действий, неизвестно. По официальным данным, уголовных дел об утрате российскими военнослужащими военного имущества в виде прицелов не возбуждалось.

По одной из версий, ЭОП могли попасть в Сирию через третьи страны, в которые ПНВ или комплектующие для них из России поставляются официально.

Из более чем 30 погибших в Сирии российских военнослужащих четверо были убиты снайперами.

Темы: СирияРосcиятерроризм
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