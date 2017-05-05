Тука: Захваченные боевиками предприятия в ОРДЛО останавливаются

Захваченные оккупантами украинские предприятия в ОРДЛО останавливаются.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Георгий Тука в эфире "5 канала".

Он отметил, что России не нужен антрацитовый уголь из Донбасса.

"Те шахты, которые добывают антрацитовую группу угля, - крест. Этот уголь ни на тех территориях, ни в Федерации никому не нужен. Своего хватает более чем. Единственный путь - закрываться. Шахта Засядько уже закрыта, люди получили сообщение об отпуске на неопределенный срок за свой счет", - сказал он.

Тука добавил: "метпредприятия, в частности Алчевский и Енакиевский комбинаты, скорее всего, как бы это обидно ни звучало, оборудование будет перевезено в Россию. Потому, что, в частности, на Алчевском незадолго до этих событий было приобретено сверхсовременное оборудование за огромные средства и кредитные обязательства".

Как известно, ранее боевики ОРДЛО заявили, что предприятия под украинской юрисдикцией, расположенные на временно оккупированной территории Донбасса, переходят под "внешнее управление" боевиков "ДНР" и "ЛНР".

В Кремле заявили, что не считают "отжимом" так называемую "национализацию" предприятий.