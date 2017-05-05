РФ мешает прекращению боевых действий на Донбассе - Бернс

Россия подрывает усилия по прекращению боевых действий на востоке Украины, отказывается осуждать запугивания миссий ОБСЕ, продолжает нарушать права оппозиции в Крыму.

Об этом заявила временный поверенный в делах США в ОБСЕ Кейт Бернс во время речи 4 мая перед постоянным советом ОБСЕ в Вене, передает Голос Америки.

Бернс привела примеры нарушения Россией режима прекращения огня и разведения сил на востоке Украины.

"Россия продолжает поведение, которое подрывает прекращении боевых действий. Опять, 29 апреля, наблюдательная миссия ОБСЕ слышала выстрелы в районе разведения сил под станицей Луганской. Это перезапустило отсчет времени прекращения огня перед разведением сил. Наблюдательная миссия сообщила, что выстрелы производились с территории под контролем сепаратистов. 14 апреля, в тот же день, когда силы сепаратистов под предводительством России объявили о готовности отойти от Станицы Луганской, наблюдательная миссия отчитывалась о нападении совместных российско-сепаратистских сил на украинские позиции. В течение двух недель, совместные российско-сепаратистские силы держали 30 единиц запрещенного оружия включая танки и гаубицы в 15 километрах от района разведения сил", - говорится в заявлении Бернс.

Она подчеркнула, что неукоснительное соблюдение режима прекращения огня и разведения сил является основной предпосылкой для выполнения минских соглашений.

Кейт Бернс выразила сожаление по поводу того, что Россия не поддержала часть заявления ОБСЕ где осуждаются попытки запугать, или напугать наблюдателей ОБСЕ, а также говорится о необходимости гарантировать доступ миссий по всей Украине без ограничений, замечаний или проволочек.

"Отказ России присоединиться к остальным странам-участникам и полностью поддержать наблюдателей соотносится с тем, что она не обеспечивает доступ миссий по всей территории Украины, в частности на территориях подконтрольных совместным российско-сепаратистским силам. Ограничения в доступе, вместе с угрозами и запугиванием ослабляют наблюдательную миссию. Только на прошлой неделе, совместные российско-сепаратистские силы 13 раз ограничивали доступ наблюдательных миссий ", - заявила она.

Россия продолжает нарушать права тех, кто противостоит незаконной аннексии Крыма, говорится в речи.

"Мы призываем прекратить преследование независимого журналиста Николая Семены. Фиктивный суд над ним возобновился 3 мая - на Всемирный день свободной прессы после 5-недельного перерыва", - отметила Бернс.

Она подчеркнула, что российская агрессия против Украины расшатывает основы безопасности и стабильности Европы, и прямо противоречит идее целостной, свободной и мирной Европы.

Бернс также повторила, что Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, нерушимость ее международно признанных границ.

"Мы не признаем и никогда не признаем попытки России изменить границы Украины. Вместе с нашими европейскими партнерами мы заявляем, что наши санкции против России останутся в силе пока она полностью не выполнит минские договоренности, а санкции связанные с Крымом будут в силе пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом".