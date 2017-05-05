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АТО: 58 обстрелов, враг применил тяжелую артиллерию

Пятница, 5 мая 2017, 07:23

За прошедшие сутки, 4 мая, в том числе из тяжелой артиллерии, враг 58 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников, 10 военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении по позициям ВСУ вблизи Крымского противник бил из артиллерии калибра 152 мм, 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

В Попасной враг применял артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.

По защитникам Новозвановки стреляли из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров.

Неподалеку Лобачева и Валуйского боевики применили гранатометы и стрелковое оружие.

На Донецком направлении зафиксированы обстрелы позиций ВСУ вблизи Луганского из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2 и пулеметов крупного калибра.

Опорные пункты сил АТО неподалеку Зайцевого и Верхнеторецкого попали под обстрел из 82-мм минометов, вооружения БМП и гранатометов различных систем.

У Авдеевки и шахты "Бутовка" враг бил из минометов калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов крупных калибров.

По защитникам Майорска противник применял вооружение БМП и стрелковое оружие, а позиции ВСУ в Новгородском обстреливал из гранатометов различных систем

Неподалеку Каменки боевики также стреляли из гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия.

На Приморском направлении обстрелы из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров зафиксированы под Павлополем.

Неподалеку Гнутового и Красногоровки враг применял 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Опорные пункты ВСУ вблизи Марьинки были обстреляны из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Водяного противник бил из стрелкового оружия, пулеметов больших калибров и противотанковых гранатометов. Также из стрелкового оружия враг обстреливал защитников Новоселовки Второй, Богдановки и Широкиного.

В штабе отмечают, что для для подавления огневой активности врага у Лобачева, силы АТО открывали огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки десять военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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