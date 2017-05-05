Наблюдатели СЦКК попали под обстрел боевиков – Минобороны

В четверг около 18 часов боевики ОРДО обстреляли населенный пункт Безыменное. Под обстрел попали как военнослужащие ВСУ, которые находились в составе наблюдательной группы СЦКК, так и представители российской стороны СЦКК.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.

"Так, с целью дискредитации правительства Украины, осуществления провокации по отношению к военнослужащим Вооруженных Сил Украины, вчера, 04 мая, около 18 часов НВФ ОРДО осуществили обстрел по населенному пункту Безымянное", – заявили в Минобороны.

Там отмечают, что при выдвижении фейковых обвинений незаконные вооруженные формирования не учитывают расстояния между населенными пунктами, пренебрегают характером местности, тактико-техническими характеристиками вооружений, "а особенно тем фактом, что Вооруженные Силы Украины выполняя Минские договоренности полностью отвели от линии разграничения тяжелое вооружение в том числе и танки".

В четверг, 4 мая, глава Донецкой ОблВГА Павел Жебривский сообщил, что СЦКК дал гарантии прекращения огня на 5-7 мая, в пятницу ремонтники попытаются восстановить электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.

Украинская правда