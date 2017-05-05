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ВАСУ признал незаконным увольнение Радой судьи КС Пасенюка

Пятница, 5 мая 2017, 12:25

Высший административный суд Украины признал незаконным и отменил постановление Верховной Рады об увольнении судьи Конституционного суда Украины Александра Пасенюка.

Об этом говорится в постановлении ВАСУ, размещенном в Едином реестре судебных решений.

"Административный иск удовлетворить. Признать незаконным и отменить постановление Верховной Рады Украины №1432-VIII от 5 июля 2016 года "Об увольнении судьи Конституционного суда", - говорится в постановлении ВАСУ.

Вместе с тем в пресс-службе ВАСУ уточнили, что в данном постановлении речь идет об Александре Пасенюке.

В суде добавили, что в настоящее время пока не известно, вступило ли это решение в законную силу, поскольку оно могло быть обжаловано в Верховном суде Украины.

Если сторона ответчика не оспорила это решение, то признание незаконным постановления Верховной Рады об увольнении судьи КС Пасенюка означает его восстановление в должности.

В судебном решении значится, что Пасенюк подал иск в ВАСУ в ноябре 2016 года. Исковые требования он обосновывал тем, что Верховная Рада в течение двух лет не рассматривала его заявление об отставке при наличии 36-летнего стажа на должности судьи, что нарушило его конституционное право на получение ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке.

"Суд считает, что имеет место волеизъявление истца быть уволенным с должности судьи в связи с подачей заявления об отставке, а поэтому не соглашается с правомерностью его увольнения Верховной Радой Украины в связи с достижением 65 лет", - подчеркивается в постановлении ВАСУ.

Как сообщалось, в июле 2016 года Верховная Рада поддержала в целом постановление об увольнении с должности судьи Конституционного суда Украины Пасенюка в связи с достижением 65-летнего возраста.

В феврале 2014 года Верховная Рада уволила Пасенюка с должности судьи Конституционного суда за нарушение присяги. Однако позже Административный суд восстановил Пасенюка в должности.

Интерфакс-Украина

Темы: суд
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