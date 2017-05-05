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Экс-зама главы Одесской ОДА будут судить за разгон Евромайдана

Пятница, 5 мая 2017, 12:58

Следователи прокуратуры Одесской области завершили расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя Одесской облгосадминистрации по подозрению в причастности к силовому разгону мирной акции 19 февраля 2014 года.

Об этом сказано в сообщении ГПУ.

Прокуратура области направила обвинительный акт в отношении бывшего чиновника в Приморский райсуд Одессы для рассмотрения по существу.

По данным следствия, подозреваемый в сговоре с другими организовал доставку к административному зданию облгосадминистрации около 200 так называемых "титушок".

Разгон мирной акции осуществлялся силами почти 200 привлеченных мужчин, экипированных в защитную амуницию и вооруженных битами, дубинками и металлическими прутьями. Нападавшие "титушки" прятали лица под шапками-масками и мотошлемами.

Как известно, заместителем главы Одесской ОГА в то время был Александр Орлов.

Украинская правда

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Темы: Одесса
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