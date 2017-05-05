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Боевики обстреляли Красногоровку – ранили женщину

Пятница, 5 мая 2017, 13:50

Боевики 5 мая обстреляли Красногоровку Донецкой области, вследствие чего ранили женщину и повредили дом.

Об этом сообщает начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

По его данным, пополудни боевики обстреляли район городской больницы – разбили несколько окон здания. Также поврежден нежилой частный дом на улице Грушевского.

Кроме того, во время обстрела получила осколочное ранение местная жительница, 1960 года рождения, – ее госпитализировали, сообщил Аброськин.

Позже пресс-центр штаба АТО уточнил, что, по предварительной информации, окраины Красногоровки обстреливали из минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП, противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров.

Человек, получившему минно-взрывную травму и непроникающее осколочное ранение, в Марьинской больнице оказали медпомощь – состояние его здоровья удовлетворительное.

Алена Рощенко, УП, дополнено

Темы: ДонбассАТОбоевые действияДонецкая область
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