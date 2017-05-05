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Миссия ОБСЕ фиксирует меньше нарушений "тишины" на Донбассе

Пятница, 5 мая 2017, 14:50

Наблюдатели ОБСЕ в течение последнего месяца фиксируют меньше фактов применения оружия на востоке Украины.

Об этом сказал на брифинге 5 мая первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"На прошлой неделе наблюдалось незначительное уменьшение количества нарушений режима прекращения огня. Это пятая неделя подряд, когда мы зафиксировали снижение количества нарушений режима прекращения огня", – констатировал он.

"Это, по крайней мере, частично, можно объяснить тем, что СММ ОБСЕ ограничила патрулирование после инцидента 23 апреля", – уточнил Хуг и добавил, что после подрыва на мине миссия сузила географию патрулирования и прекратила полеты беспилотников среднего радиуса действия.

Он отметил, что ситуация может быстро измениться, как показывает опыт.

"Мы не зафиксировали ни одного взрыва от огня запрещенного минскими соглашениями оружия в треугольнике Ясиноватая – Авдеевка – Донецкий аэропорт на прошлой неделе. В начале февраля в этом же районе мы фиксировали тысячи взрывов на ежедневной основе", – сказал Хуг.

Он отметил, что часто причины эскалации надо искать на местах, а не только в позиции властей.

"Мы подтвердили 10 случаев жертв среди гражданского населения от мин и боеприпасов, которые не взорвались, из них 4 погибших и 6 раненных, включая мальчика", – сказал Хуг.

Он напомнил, что 28 апреля рядом с наблюдателями ОБСЕ произошел взрыв в Молодежном и стреляли из стрелкового оружия в селе Крутая Гора, оба населенных пункта не подконтрольны Киеву.

Представитель СММ ОБСЕ заявил, что миссия будет ограничивать свой мониторинг, пока стороны не соблюдают свои обязательства по меморандуму от 19 сентября 2014 года – в частности, по не установлению взрывных устройств и разминированию. 

Вместе с тем, Хуг считает достижением отсутствие насилия и нормализацию ситуации в последние 3 года в большинстве регионов Украины, за исключением Донбасса.

В частности, он отметил спокойствие, с которым в Одессе в этом году прошли памятные мероприятия ко 2 мая.

Алена Рощенко, УП

Темы: ДонбассАТООБСЕ
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