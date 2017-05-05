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Подрыв авто СММ ОБСЕ: Тымчук хочет объяснений по второй машине

Пятница, 5 мая 2017, 17:33

СММ ОБСЕ должна дать пояснения, кто находился во второй машине миссии во время подрыва близ населенного пункта Пришиб на Луганщине 23 апреля 2017 года.

Такое мнение выразил лидер группы "Информационное сопротивление" народный депутат "Народного фронта" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"По нашим данным, во втором автомобиле миссии находились граждане РФ из числа наблюдателей ОБСЕ. Сам подрыв был спланирован российскими спецслужбами и осуществлен исполнителями из "МГБ ДНР", но вышла промашка – был подорван не тот автомобиль", – пишет он.

"Цель провокации предельно понятна – дать Путину повод раскручивать карту "украинского терроризма", якобы из-за которого погибли российские граждане в международной миссии", – считает нардеп.

Как известно, 4 мая в сети было опубликовано видео, где зафиксирован момент, когда во время проезда транспортного средства, перевозившего наблюдателей ОБСЕ на подконтрольной группировке "ЛНР" территории Луганской области, взорвалась придорожная бомба.

Как сообщалось, утром 23 апреля в районе села Пришиб на контролируемой группировкой "ЛНР" части Луганщины подорвался автомобиль СММ ОБСЕ. Погиб американский фельдшер Джозеф Стоун – первый член миссии ОБСЕ, который умер за три года вооруженного конфликта на территории Украины.

Кроме того, тогда же были госпитализированы еще двое членов патруля миссии – граждане Германии и Чехии.

В группировке "ЛНР" обвинили в подрыве автомобиля ОБСЕ "подготовленную украинскую диверсионно-разведывательную группу".

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины считают, что подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе является попыткой Москвы и поддерживаемых ею боевиков запугать наблюдателей.

Служба безопасности Украины квалифицировала инцидент как теракт.

Темы: терроризмДонбассОБСЕ
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