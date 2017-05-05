В РФ считают, что контроль США над портами будет объявлением войны

Реализация американского законопроекта о контроле США за российскими портами на Дальнем Востоке предусматривает силовой сценарий, что равносильно объявлению войны.

Об этом заявил глава комитета российского Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в комментарии "РИА Новости".

Ранее американский конгресс одобрил введение новых ограничений в отношении Северной Кореи. Основной их целью является контроль за выполнением резолюций Совета безопасности ООН, которые ограничивают торговлю КНДР с другими странами, запрещая поставку в страну вооружений, авиации, ракетных, ядерных и других технологий.

Документ, принятый конгрессом, в частности, предусматривает возможный контроль над российскими портами на Дальнем Востоке. Законопроект еще предстоит утвердить сенату, после чего его должен подписать президент США.

"Этот законопроект, я надеюсь, никогда не будет реализован, поскольку его реализация предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов. Такого рода силовой сценарий не укладывается в голове, поскольку он означает объявление войны", – заявил Косачев.

По его словам, "этот законопроект, как и огромное количество других "пирожков", выпекаемых конгрессом", не соответствует международному праву.

"Ни одна страна мира и ни одна международная организация, прежде всего ООН, не уполномочивала США на контролирование выполнения каких бы то ни было резолюций Совета Безопасности ООН", – заявил Косачев.

По его мнению, нынешним "маневром" американцы "пытаются утвердить верховенство собственного законодательства над международным", что является "главной угрозой международному праву и главной проблемой современных международных отношений".