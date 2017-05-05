С начала суток в зоне АТО боевики стреляли 19 раз: есть раненый

С начала суток в зоне АТО зафиксировано 19 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.



Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО 5 мая.



Так на приморском направлении, из минометов калибра 120-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял опорные пункты вблизи Павлополя. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров бил по защитниках Красногоровки.



Морских пехотинцев под Гнутово и Лебединским противник обстреливал из стрелкового оружия, а защитников Новогригорьевки – из крупнокалиберных пулеметов.



На донецком направлении, из гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров враг вел огонь по нашим воинам рядом Авдеевки, Троицкого и Каменки. Из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия бил по защитниках Зайцево.



120-мм минометы противник применил по позициям под Крымским, а минометы калибра 120-мм, гранатометы и пулеметы больших калибров – по опорным пунктам вблизи Новозвановки. Из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитниках Троицкого.



Из противотанковых гранатометов противник бил по позициям под Новоалександровкой, а из стрелкового оружия – по опорным пунктам в районе Донца.



В штабе АТО отмечают, что с начала суток один военнослужащий ВСУ получил ранения.

Как сообщалось, за сутки 4 мая на Донбассе были ранены 10 военнослужащих.



Украинская правда