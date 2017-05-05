Полиция усиливает патрулирование Донеччины, особое внимание – Мариуполю
Правопорядок и общественную безопасность в Донецкой области 8 и 9 мая будут обеспечивать более 2 тысяч полицейских.
Об этом сообщает в пятницу сайт ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области.
Максимальное внимание правоохранители будут уделять мемориальным комплексам и памятным местам. В эти дни в регионе запланировано 79 мероприятий в 45 населенных пунктах. На каждом из них будут присутствовать сотрудники полиции - всего почти 660 правоохранителей.
Всего на улицы городов и поселков выйдут 550 нарядов, из которых 335 пеших и 28 автопатрулей, а также 46 групп быстрого реагирования. Кроме того, в Славянске, Краматорске и Мариуполе будут работать экипажи патрульных.
Под особым вниманием правоохранителей - прифронтовой Мариуполь, где три года назад произошли трагические события, унесшие жизни военнослужащих и обычных жителей.
Полиция готова к мгновенному реагированию на любые изменения оперативного состояния в регионе, уверяют правоохранители.
Украинская правда