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Полиция усиливает патрулирование Донеччины, особое внимание – Мариуполю

Пятница, 5 мая 2017, 20:30

Правопорядок и общественную безопасность в Донецкой области 8 и 9 мая будут обеспечивать более 2 тысяч полицейских.

Об этом сообщает в пятницу сайт ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области.

Максимальное внимание правоохранители будут уделять мемориальным комплексам и памятным местам. В эти дни в регионе запланировано 79 мероприятий в 45 населенных пунктах. На каждом из них будут присутствовать сотрудники полиции - всего почти 660 правоохранителей.

Всего на улицы городов и поселков выйдут 550 нарядов, из которых 335 пеших и 28 автопатрулей, а также 46 групп быстрого реагирования. Кроме того, в Славянске, Краматорске и Мариуполе будут работать экипажи патрульных.

 

Под особым вниманием правоохранителей - прифронтовой Мариуполь, где три года назад произошли трагические события, унесшие жизни военнослужащих и обычных жителей.

Полиция готова к мгновенному реагированию на любые изменения оперативного состояния в регионе, уверяют правоохранители.

Украинская правда

Темы: полицияДонецк
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