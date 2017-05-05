Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пятому подозреваемому по "делу Мартыненко" суд избрал ночной арест

Пятница, 5 мая 2017, 21:32
Пятому подозреваемому по делу Мартыненко суд избрал ночной арест

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста одного из руководителей государственного концерна "Ядерное топливо" по делу "ВостГОК".

Соответствующее решение суд принял 5 мая, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Одному из руководителей государственного концерна "Ядерное топливо" (в состав которого входит ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат"), которого подозревают в причастности к хищению средств "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США, избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Также решением суда подозреваемого обязали носить электронное средство контроля (браслет) и сдать все паспорта.

Указанный чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного по ч.1 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Создание преступной организации", ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

22 апреля ему было сообщено о подозрении в порядке, установленном для случаев, когда подозреваемый находится за пределами Украины.

4 мая чиновник получил сообщение о подозрении лично.

Как известно, 20 апреля 2017 года детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, по которым ГП "ВостГОК" нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долларов.

Также был задержан второй фигурант по делу о нанесении ущерба ГП "ВостГОК" - Сергей Перелома.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров, а также бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому под личное поручительство ряда народных депутатов.

26 апреля Соломенский райсуд Киева отказался арестовать и отпустил под домашний арест гендиректора госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" Александра Сорокина, подозреваемого в завладении 17 млн долларов при закупке урана.

Украинская правда

Темы: Мартыненкосуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Мартыненко
Суд увеличил размер залога экс-нардепу Мартыненко в 5 раз – ЦПК
Суд отпустил Мартыненко под залог почти в 5 миллионов
Дело Мартыненко: экснардепу объявили новое подозрение в отмывании денег
Последние новости
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:55
OpenAI запретила использовать ее ИИ-инструменты в политических кампаниях
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:40
"Укрпочта" продолжила обмен ламп: для обмена доступно 7 млн светодиодов
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
10:35
Hyundai продал завод в Китае за 225 миллионов долларов
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
Все новости...
Реклама: