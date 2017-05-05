Пятому подозреваемому по "делу Мартыненко" суд избрал ночной арест

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста одного из руководителей государственного концерна "Ядерное топливо" по делу "ВостГОК".



Соответствующее решение суд принял 5 мая, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.



Одному из руководителей государственного концерна "Ядерное топливо" (в состав которого входит ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат"), которого подозревают в причастности к хищению средств "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США, избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.



Также решением суда подозреваемого обязали носить электронное средство контроля (браслет) и сдать все паспорта.



Указанный чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного по ч.1 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Создание преступной организации", ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").



22 апреля ему было сообщено о подозрении в порядке, установленном для случаев, когда подозреваемый находится за пределами Украины.



4 мая чиновник получил сообщение о подозрении лично.

Как известно, 20 апреля 2017 года детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, по которым ГП "ВостГОК" нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долларов.

Также был задержан второй фигурант по делу о нанесении ущерба ГП "ВостГОК" - Сергей Перелома.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров, а также бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому под личное поручительство ряда народных депутатов.

26 апреля Соломенский райсуд Киева отказался арестовать и отпустил под домашний арест гендиректора госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" Александра Сорокина, подозреваемого в завладении 17 млн долларов при закупке урана.

Украинская правда