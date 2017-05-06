Полиция Луганщины переходит на усиленный режим работы на праздники
Суббота, 6 мая 2017, 03:26
Для безопасности граждан на праздничные и выходные дни полиция Луганской области будет работать в усиленном режиме.
Об этом сообщила спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.
"Более тысячи сотрудников полиции будут нести службу в усиленном варианте для охраны прав и свобод граждан, обеспечения общественной безопасности и порядка на улицах городов и районов области, противодействия любым проявлениям преступности и терроризма", - говорится в сообщении.
По словам Погукай, максимальное внимание правоохранители будут уделять безопасности граждан и обеспечению порядка в местах проведения праздничных мероприятий.
Также будет усилен контроль на блокпостах, автодорогах, железнодорожных вокзалах и автостанциях.