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СМИ: Флинна предупреждали об опасностях контактов с послом РФ

Суббота, 6 мая 2017, 05:28

Бывшего советника Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна высокопоставленные члены переходной команды Трампа предупреждали о рисках из-за его контактов с российским послом в США Сергеем Кисляком.

Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на бывших и нынешних должностных лиц США.

По их словам, это произошло за несколько недель до  телефонного разговора в декабре, который в итоге позднее привел к отставке Флинна.

Как пишет газета, в конце ноября Флинну сообщили, что его разговоры с Кисляком почти наверняка контролировались спецслужбами США.

Также отмечается, что должностные лица были  обеспокоены тем, что Флинн не вполне понимал мотивы российского посла, и руководитель переходной команды совета безопасности Трампа попросил у чиновников администрации Барака Обамы секретное досье ЦРУ на Кисляка. При этом не известно, читал ли Флинн этот документ.

Флинн подал в отставку вечером 13 февраля после того, как стало известно, что министерство юстиции США предупредило администрацию Трампа, что Флинн ввел в заблуждение должностных лиц администрации относительно его коммуникаций с российским послом, и что он потенциально уязвим для шантажа со стороны России.

Ряд конгрессменов от Демократической партии США потребовали провести расследование действий Майкла Флинна.

Также стало известно, что демократы требовали от советника Трампа по нацбезопасности объяснить "гонорары" из РФ.

Позже Флинн в своей декларации указал, что получал гонорары от российских компаний.

Темы: США
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