Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ООН заявили, что голод является основной причиной миграции

Суббота, 6 мая 2017, 06:10

Голод и недоедание являются основной причиной миграции.

Об этом говорится в новом докладе Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), передает Центр Новостей ООН.

"Вопросы продовольственной безопасности и миграции тесно взаимосвязаны. Ведь голод вынуждает людей покидать свои дома в поисках пропитания, а массовые перемещения населения ведут к усугублению гуманитарных кризисов и огромной нагрузке на продовольственные системы стран, принимающих мигрантов", - отмечается в докладе.

Авторы доклада установили, что снижение уровня продовольственной безопасности на один процент оборачивается ростом числа международных мигрантов на 1,9%.

Эксперты ВПП призывают государства-члены ООН и частных доноров вкладывать больше средств в развитие сельского хозяйства и укрепление продовольственных систем в странах происхождения мигрантов.

Темы: ООНмиграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
ООН
Совбез ООН снова собрался по требованию России из-за поставок оружия Украине
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства подают иск против Ирана в суд ООН
Блинкен обсудил с генсеком ООН будущее "зерновой сделки" на фоне угроз РФ выйти из нее
Последние новости
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:55
OpenAI запретила использовать ее ИИ-инструменты в политических кампаниях
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:40
"Укрпочта" продолжила обмен ламп: для обмена доступно 7 млн светодиодов
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
10:35
Hyundai продал завод в Китае за 225 миллионов долларов
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
Все новости...
Реклама: