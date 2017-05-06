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Мать Кольченко посетила его в российской тюрьме

Суббота, 6 мая 2017, 07:42

Мать украинского политзаключенного Александра Кольченко посетила его в российской тюрьме в Челябинске.

Об этом сообщила координатор проекта "РосУзник" Яна Гончарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, свидание было длительным.

Гончарова отметила, что Кольченко уже адаптировался и почти не болеет.

"Усиленное питание, на котором он был несколько месяцев (как он говорил - это какое-то дополнительное количество грамм масла и молоко) ему не помогло - все такой же худой и дефицит веса налицо", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Кольченко получает письма, однако они проходят цензуру.

Гончарова добавила, что консула к Кольченко до сих пор не пускают.

Как известно, Олегу Сенцову, незаконно заключенному в России, присудили премию американского ПЕН-центра имени Барбары Голдсмит "Свобода писать".  Премию от имени политзаключенного получила его двоюродная сестра Наталья Каплан. 

25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Донуприговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, а еще одного украинца – Александра Кольченко – к 10 годам заключения в исправительной колонии.

По данным российских СМИ, Сенцова и Кольченко в феврале 2016 года этапировали в Челябинскую область.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченкосфабриковано и выступили с критикой в адрес РФ, требуя освободить их.

Темы: Росcияполитзаключенные
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