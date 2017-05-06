В штабе подытожили пятницу в АТО: без потерь, 5 раненых

За минувшие сутки в зоне проведения АТО ранены 5 украинских военнослужащих, потерь среди бойцов ВСУ нет.

Об этом на брифинге 6 мая сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, наиболее активные боевые действия на Луганском направлении развернулись у н.п. Крымское и в Попаснянском районе, где боевики применили легкое вооружение и 5 раз - минометы, было выпущено более 30 мин. Украинские войска открывали огонь в ответ. Всего за сутки со стороны боевиков было проведено 14 обстрелов.

В направлении Донецка обстановка напряженная по всей линии фронта. Боевики применяли тяжелое вооружение на Светлодарской дуге, под Горловкой, в Авдеевке и Песках.

"Особенно мощным обстрел был в Песках, продолжался более 2 часов, боевики выпустили 30 мин, активно применялась бронетехника", - сообщил Лысенко.

За сутки на донецком направлении зафиксировано 15 вражеских обстрелов, 7 из них - из тяжелого вооружения.

В направлении Мариуполя обострилась обстановка в Марьинском районе, где боевики неоднократно применяли бронетехнику и минометы, есть попадание и в жилые кварталы, повреждены окна в городской больнице и жилой частный дом, одна женщина получила ранения.

За сутки на этом направлении - 34 случая нарушения "тишины", 7 из них - из тяжелого вооружения.