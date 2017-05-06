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В Крыму задержали двух активистов, чтобы не участвовали в "Надоел"

Суббота, 6 мая 2017, 13:57

В аннексированном Крыму 5 мая Верховный суд отклонил апелляцию защиты активиста Дмитрия Кисиева, которого ранее Железнодорожный райсуд Симферополя арестовал на 15 суток по ст. 19.3  КоАП РФ.

Об этом сообщает "QirimInfo" со ссылкой на адвоката Алексея Ладина.

Кисиева признали виновным в нарушении статьи "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", арестовав 29 апреля по дороге в университет.

"Сотрудники полиции потребовали документы для проверки. Согласно рапорту, основанием для проверки документов и дальнейшего задержания стало то, что Кисиев был одет не по погоде, имел бледный вид лица и был возбужден", - отмечается в сообщении. 

Кисиев пояснил, что был возбужден, потому что узнал, что в тот же день арестовали его друга Алексея Ефремова.

По мнению защиты, у сотрудников полиции было распоряжение на арест активистов, потому что они якобы собирались участвовать в акции Открытой России "Надоел". Законных требований для проверки документов не было.

В ходе апелляции суд счел действия сотрудников полиции законными и оставил активиста под арестом.

Первый раз Кисиева задержали 26 марта в день массовых антикоррупционных протестов в городах РФ: тогда Кисиев намеревался провести одиночный пикет в Симферополе, за что получил 10 суток админареста.

Рассмотрение апелляционной жалобы на арест второго активиста - Алексея Ефремова - состоится в ближайшие дни.

Темы: КрымРосcиямитинги
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