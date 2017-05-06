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С начала суток трое военных получили ранения

Суббота, 6 мая 2017, 18:16

С начала суток в зоне АТО зафиксировано 19 вражеских обстрелов, трое военнослужащих ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00.

На Донецком направлении огнем минометов калибра 120-мм противник накрывал защитников Луганского, а из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов бил по защитникам Верхнеторецкого и Авдеевки. По опорным пунктам наших войск вблизи шахты "Бутовка", Каменки и Зайцево враг бил из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. Вблизи Зайцево действовали вражеские снайперы.

На Приморском направлении, 120-миллиметровые минометы и стрелковое оружие враг применял по позициям возле Широкино, а гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы - по опорным пунктам вблизи Павлополя и Марьинки. В районе Водяного активно действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении, из минометов калибра 120-мм подразделения российско-оккупационных войск били по позициям вблизи Крымского. Из 120-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов враг накрывал опорные пункты неподалеку Новозвановки. Из противотанковых гранатометов противник вел огонь по позициям в районе Троицкого и Новоалександровки, а стрелковое оружие применял по опорным пунктам в районе Станицы Луганской.

Темы: АТО
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