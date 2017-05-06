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Житель Зайцева дважды получил ранения во время обстрела

Суббота, 6 мая 2017, 20:24

В Зайцево 55-летний местный житель получил осколочные ранения груди и спины в результате обстрела боевиков.

Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, в субботу в 14.15 в полицию Бахмута поступило сообщение от врачей, что во время ночного обстрела пострадал мирный житель.

Полицейские установили, что в пятницу в 22.00 мужчина, находясь у себя дома по ул. Маресьева, услышал взрыв и получил первое ранение в лопатку. Потом решил выбежать во двор, в результате чего получил второе осколочное ранение в грудь. Пострадавший самостоятельно добрался до больницы, где медики оказали ему помощь.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Темы: Донецкая областьАТО
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