Военный 54 ОМБр покончил жизнь самоубийством

Военный 54 отдельной механизированной бригады ВСУ в субботу покончил жизнь самоубийством.

Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

Отмечается, что по факту смерти военнослужащего 1977 года рождения начато служебное расследование.

"По предварительным данным, причиной самоубийства стали семейные обстоятельства", - отметили в 54 ОМБр.

54 ОМБр участвовала в боях на Светлодарской дуге, после чего в апреле этого года была выведена на Чугуевский полигон (Харьковская область).