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Военный 54 ОМБр покончил жизнь самоубийством

Суббота, 6 мая 2017, 22:18

Военный 54 отдельной механизированной бригады ВСУ в субботу покончил жизнь самоубийством.

Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

Отмечается, что по факту смерти военнослужащего 1977 года рождения начато служебное расследование.

"По предварительным данным, причиной самоубийства стали семейные обстоятельства", - отметили в 54 ОМБр.

54 ОМБр участвовала в боях на Светлодарской дуге, после чего в апреле этого года была выведена на Чугуевский полигон (Харьковская область).

Темы: АТО
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