В Киеве произошел пожар в Лукьяновском СИЗО

В киевском следственном изоляторе (Лукьяновском СИЗО) произошел пожар.

Как стало известно "Украинской правде", в Киеве горит одно из зданий СИЗО на улице Дегтяревской, 13. Во дворе видно открытый огонь, слышны взрывы шифера.

Национальный центр правозащиты сообщает, что пожар возник в корпусе для несовершеннолетних заключенных.

Как видно из видео, крыша здания корпуса для несовершеннолетних вся охвачена пламенем.

На месте работают пожарные.