Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве произошел пожар в Лукьяновском СИЗО

Воскресенье, 7 мая 2017, 02:29

В киевском следственном изоляторе (Лукьяновском СИЗО) произошел пожар.

Как стало известно "Украинской правде", в Киеве горит одно из зданий СИЗО на улице Дегтяревской, 13. Во дворе видно открытый огонь, слышны взрывы шифера.

Национальный центр правозащиты сообщает, что  пожар возник в корпусе для несовершеннолетних заключенных.

Как видно из видео, крыша здания корпуса для несовершеннолетних вся охвачена пламенем.

На месте работают пожарные.

 
Фото: Українська правда
 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Киев
В KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие
Последние новости
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:55
OpenAI запретила использовать ее ИИ-инструменты в политических кампаниях
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:40
"Укрпочта" продолжила обмен ламп: для обмена доступно 7 млн светодиодов
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
10:35
Hyundai продал завод в Китае за 225 миллионов долларов
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
Все новости...
Реклама: