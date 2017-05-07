В Киеве произошел пожар в Лукьяновском СИЗО
Воскресенье, 7 мая 2017, 02:29
В киевском следственном изоляторе (Лукьяновском СИЗО) произошел пожар.
Как стало известно "Украинской правде", в Киеве горит одно из зданий СИЗО на улице Дегтяревской, 13. Во дворе видно открытый огонь, слышны взрывы шифера.
Национальный центр правозащиты сообщает, что пожар возник в корпусе для несовершеннолетних заключенных.
Как видно из видео, крыша здания корпуса для несовершеннолетних вся охвачена пламенем.
На месте работают пожарные.