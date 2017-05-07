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В Грузии безвизом воспользовались 11.700 граждан, отказано лишь 26 лицам

Воскресенье, 7 мая 2017, 03:04

Через месяц после введения в Грузии безвизового режима с ЕС, почти 12 000 граждан совершили путешествия в Европу и лишь 26 человек получили отказ на пересечение границы.

Об этом пишет Agenda.ge со ссылкой на председателя парламентского комитета по евроинтеграции Тамар Хулордаву.

"В период с 28 марта по 27 апреля 11,7 тысяч граждан Грузии путешествовали в безвизовом порядке внутри Шенгенской зоны, и лишь 26 лицам было отказано во въезде на границе", - говорится в сообщении.

По словам Хулордаву, сначала были опасения, что будут отказывать во въезде в ЕС многим гражданам.

"С удовольствием я узнала, что во въезде отказывали по объективным причинам - несоответствие документов и беспристрастные решения", - сказала Хулордава.

Она подчеркнула, что статистика первого месяца "очень хорошая", однако есть необходимость дальнейшего информирования граждан о безвизовом режиме.

Как известно, безвизовый режим со странами ЕС для граждан Грузии вступил в силу 28 марта.

Темы: ГрузияЕСвизы
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